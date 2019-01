Top-supporter van RWDM overleden: sfeermaker Jelle (44) verliest strijd tegen kanker Wim De Smet

19u40 23 Dilbeek In het OLV-ziekenhuis in Asse is Eli Beck (44) uit Dilbeek, beter bekend als Jelle, vandaag overleden. De man genoot bekendheid als flamboyante sfeermaker in het supportersvak van RWDM.

Eli Beck leed al twee jaar aan een ernstige vorm van darmkanker. Vorige week werd hij opgenomen in het OLV-ziekenhuis in Asse waar hij woensdag overleed. De verslagenheid bij de supporters van RWDM is enorm. “Een beer van een vent, maar met het hart op de juiste plaats”, omschrijven zijn maten Nico Devos en Emmanuel Snel hem. “Jelle was het hart van onze supportersgroep. Als hij begon te zingen en te roepen, dan deed iedereen meteen mee. Hij heeft zo veel betekend voor ons allemaal. We gaan hem zo hard missen.”

Liefde in tribune gevonden

Jelle dweepte met RWDM. Geen wonder ook dat hij twee jaar geleden, toen hij al ziek was, zijn grote liefde Christine Gauwloos in de tribune van het Edmond Machtensstadion leerde kennen. “Christine heeft hem altijd bijgestaan in de strijd tegen ziekte”, luidt het bij de supporters. “En ook aan het voetbal had hij veel steun. Jelle was niet alleen RWDM-supporter, hij was ook een grote fan van FC Barcelona en sterspeler Messi.”

De Molenbeek-aanhang bracht al bloemetjes aan op de toegangspoort van het stadion. Morgen (donderdag) gaat de L’Ecluse-tribune vanaf de middag open voor het publiek. Bezoekers kunnen er een attentie of een kaartje achterlaten als eerbetoon aan Jelle.

