Toneelvereniging Konseir speelt ‘Wie zit er in de wasmand?’ Michiel Elinckx

26 februari 2019

14u26 0 Dilbeek De Schepdaalse toneelvereniging Konseir treedt in maart vijf keer op met het stuk ‘Wie zit er in de wasmand?’.

Het toneelstuk is een een blijspel van Derek Benfield in een regie van Guido Degrieck. Het verhaal draait rond Henry, die samen met zijn zus de begrafenis van zijn broer Bernard regelt in hun landhuis. Al snel blijkt dat zij niet de enige bewoners van het huis zijn.

Vijf voorstellingen

Wie de Schepdaalse vereniging aan het werk wil zien, kan tickets reserveren via konseir@telenet.be. De voorstellingen vinden plaats in de gemeenschapslokalen van Pede op vrijdag 8 en 15 maart, zaterdag 9 en 6 maart en zondag 10 maart.