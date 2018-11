Toneelgroep Safier viert gouden jubileum met extra voorstelling Michiel Elinckx

06 november 2018

16u42 0 Dilbeek Toneelvereniging Safier geeft op 23 november een extra voorstelling van hun komedie ‘Open en Bloot’. In totaal zal de groep het stuk 8 maal spelen.

Toneelgroep Safier viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Een halve eeuw geleden zocht de plaatselijke KWB een manier om deelnemers aan hun jaarlijkse fietstocht in huis te houden. Dat werd een zelf geschreven toneelstukje van 45 minuten: ‘Toin en Kamiel’. Intussen heeft de groep al jaren Keperenberg als thuisbasis, waar twee keer per jaar elke voorstelling zowat 1200 mensen naar Itterbeek lokken. Ook deze keer waren de zalen snel gevuld. Door de extra voorstelling is het nog mogelijk een plaatsje te bemachtigen. Tickets kunnen online gereserveerd worden via tickets.roodfluweel.be/toneelgroep-safier. Daarnaast kan men bellen naar 0470 60 97 99 op maandag en donderdag tussen 20 en 21 uur. De voorstelling start om 20.30 uur.