Toneelgroep Safier speelt 'Mijne vent heeft geen talent' 15 maart 2018

Tijdens de laatste twee weekends van maart staan de acteurs van Toneelgroep Safier weer op de planken in de komedie 'Mijne vent heeft geen talent' van Paul Coppens en Eline D'Haesa in een regie van Emile Ringoot. De voorstellingen hebben plaats op 17, 18, 23, 24 en 25 maart in Keperenberg. Reserveren kan online via tickets.roodfluweel.be/toneelgroep-safier. Tickets kosten 9 euro.





(MEN)