Toneel 20 Plus schenkt cheque aan Chiro Don Bosco Michiel Elinckx

31 januari 2019

17u17 0 Dilbeek Toneel 20 Plus heeft een cheque van 3.750 euro geschonken aan Chiro Don Bosco Groot-Bijgaarden.

Toneel 20 Plus Savio Dilbeek stond in oktober 2018 voor het 38ste jaar op rij op de planken. “Het basisprincipe van onze toneelgroep is spelen voor een goed doel”, zegt Kathy Herregat, voorzitter van Toneel 20 Plus. “Met de opbrengst van de voorstellingen kunnen we een bedrag van 3.750 euro schenken aan Chiro Don Bosco Groot-Bijgaarden.” De jeugdbeweging zal het geld gebruiken voor de herstelling van hun tenten en de aankoop van een nieuwe tent.