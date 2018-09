Timmermans en Guinness brouwen exclusieve cuvée 07 september 2018

02u34 0 Dilbeek Brouwerij Timmermans en het Ierse Guinness hebben gisterenavond een nieuw bier voorgesteld. Beide brouwerijen combineerden het beste van twee werelden: het Ierse mout met de Vlaamse geuze.

Timmermans en Guinness hebben al langer een goede relatie. Anthony Martin, de eigenaar van brouwerij Timmermans, wilde beide merken dan ook verenigen. "Allebei de huizen bundelden hun krachten voor een authentieke en artisanale cuvée", zegt Anthony Martin, ceo van John Martin. "Enkele maanden geleden kwam er de vraag om samen te werken. Toen we positief antwoordden, brachten we onze brouwers samen. Het resultaat is een unieke mix van drie bieren: de Guinness Special, West Indies Porter en Timmermans Oude Kriek. Het bier is een verfijnd samenspel van de geroosterde gerst van de stout en de kersen van de Lambiek, die een zure toets geven."





Naast de onthulling van het nieuwe bier kwam Martin nog met nieuws naar buiten. Zijn bedrijf John Martin heeft de brouwerij van Timmermans in het centrum van Itterbeek opgekocht. De voormalige eigenaars wilden het pand niet meer verhuren. "Eerst waren we geschokt", aldus ceo Martin. "Daarna schakelden we meteen over tot actie. Na een onderhandeling met de eigenaars hebben we alle gebouwen gekocht. Brouwerij Timmermans blijft dus zeker voor de komende 200 jaar in België - waar het thuis is."





(MEN)