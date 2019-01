Tien bestuurders onder invloed van alcohol Tom Vierendeels

10 januari 2019

16u25 0 Dilbeek De lokale politiezone Dilbeek is tevreden dat bij verschillende controles slechts 0,6 procent onder invloed van alcohol was.

De controles vonden tussen 4 en 8 januari plaats langs de Wijngaardstraat, Gossetlaan, Ninoofsesteenweg en Dansaertlaan. In totaal werden 1.605 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Daarvan bleken er tien te diep in het glas gekeken te hebben. Of er ook rijbewijzen werden ingetrokken is niet duidelijk.

De politie stelde daarnaast ook 45 andere verkeersinbreuken vast, waaronder een vervallen keuringsattest, het rijden zonder rijbewijs en een onleesbare nummerplaat.