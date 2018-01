Thuis-decor wordt thuis van 29 gezinnen OOK TWEE FLATS EN COMMERCIËLE RUIMTE IN HOF TER SMISSEN MICHIEL ELINCKX

02u24 0 Mozkito Een toekomstbeeld van het woonproject in Hof ter Smissen. Het bekende gebouw uit Thuis (inzet) blijft behouden. Dilbeek Hof ter Smissen, gegrift in het geheugen van televisiekijkend Vlaanderen als decor van de soap Thuis, wordt vanaf het najaar klaargestoomd voor een tweede leven. Eentje met 29 eengezinswoningen, twee appartementen en een commerciële ruimte. Het iconische gebouw dat zo vaak in beeld kwam, blijft overigens staan.

Het domein, gelegen in de Hongerveldstraat, was lang één van de meestgebruikte decors van Thuis. Tot de scenaristen besloten om het gebouw in 2011 'in brand te steken'. In het dagelijkse leven werd de manege meer dan dertig jaar lang uitgebaat door Simonne Schuermann, zelf een grote Thuis-fan. Maar in 2009 stopte ze er op 70-jarige leeftijd mee. Samen met haar man Roger wilde ze meer van het leven genieten in hun statige villa op het domein.





Twee jaar geleden kwamen er plannen om de site te hervormen. Het was projectontwikkelaar Lode Verdoodt, zaakvoerder van Woenst, die er zijn oog op had laten vallen. "Het idee zelf is dus niet nieuw", zegt Verdoodt. "Maar het was een moeilijke oefening om de site een nieuwe invulling te geven met respect voor de historische waarde. Wat konden we bewaren en wat moest er weg? In totaal hebben we meer dan vijftien voorontwerpen opgesteld. Uiteindelijk kwamen we tot een consensus waarbij de vierkantshoeve afgebroken wordt. In de plaats komt een nieuwe hoeve, waar 29 eengezinswoningen in ondergebracht worden. Ook worden er op de site twee appartementen bijgebouwd."





Mozkito

Binnentuin

Voorts zullen er op het domein 51 ondergrondse en zes bovengrondse parkeerplaatsen komen. Het centrum van de hoeve zal gebruikt worden als gemeenschappelijke binnentuin. "We mikken vooral op jonge gezinnen", legt Verdoodt uit. "De woningen zullen twee tot drie slaapkamers tellen, met de mogelijkheid om ook de zolder om te vormen tot een extra kamer. De ligging is natuurlijk ideaal. Het domein sluit aan bij een rustige woonwijk, nabij het station en het centrum van Dilbeek. Alle openbare diensten bevinden zich op wandelafstand, maar toch zullen de bewoners kunnen genieten van de rust en natuur. En binnenkort opent in de buurt een schooltje de poorten."





Café?

Thuis-fans hoeven zich intussen geen zorgen te maken. Het statige gebouw dat in de serie de rol van restaurant en hotel gekregen had, blijft gewoon staan. Momenteel wonen de voormalige eigenaars er nog, in de toekomst wordt het commerciële ruimte. "Mogelijk komt er een café, net zoals in Thuis. Maar dat is verre van zeker. Fans van de soap zijn overigens zeker welkom op het domein om een stukje nostalgie mee te pikken."





Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Bouwheer Woenst hoopt tegen de zomer een vergunning te krijgen. De werken zelf zouden dan in het najaar kunnen starten. Een streefdatum voor de oplevering van het project is er nog niet.