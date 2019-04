The Lord 2.0 opent in mei - eindelijk - de deuren Legendarische discotheek gaat wel voort onder nieuwe naam: Club Umani Michiel Elinckx

12 april 2019

18u47 0 Dilbeek In mei zal Club Umani de deuren openen voor het grote publiek. Dat bevestigt eigenaar Roger Kerremans. Club Umani wordt de opvolger van de legendarische discotheek The Lord.

The Lord, gelegen langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal, was in de jaren ‘80 en ‘90 een van de bekendste uitgaanstenten van Vlaanderen. Bekende Vlamingen als Phaedra Hoste, Veronique De Cock en Sam Gooris waren er kind aan huis. Na de millenniumwisseling bleken de glorietijden voor de Vlaamse megadiscotheken voorbij en in 2011 gingen de deuren van The Lord dicht. Roger Kerremans, drijvende kracht achter de Antwerpse Zillion en de Kokorico in Zomergem, nam de club over en startte grootschalige renovatiewerken.

Einde van lijdensweg

Die werken zouden oorspronkelijk slechts twee jaar duren, maar onder meer een negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer stak daar een stokje voor. Acht jaar na de sluiting lijkt er nu een einde aan de lijdensweg te komen. Vorig jaar werd de nieuwe naam van de discotheek aangekondigd: Club Umani. Nu staan de laatste werken nog op het programma. “Mensen moeten niet meer wanhopen, want in mei openen we de deuren”, verzekert Kerremans. “Club Umani wordt mijn laatste project. Dat de renovatie een beetje uitloopt, heeft enkel te maken met de werken. Ik wil dat alles perfect afgewerkt is. Momenteel staan de laatste werken op het programma, volgende maand openen we zeker onze deuren.”

Roze deuren

De buitenkant van The Lord heeft een metamorfose ondergaan. Het grijze gebouw heeft nu roze deuren gekregen. “Ik werk met een architect die out-of-the-box denkt”, zegt Kerremans. “Het hele interieur zal vele mensen verbazen. Meer kan ik daarover nog niet zeggen, daarvoor is er natuurlijk een grote opening. Mensen moeten naar hier komen om plezier te maken, in een uniek decor. Daarnaast is de ligging ideaal: een gekende verbindingsweg waar ‘s avonds niet zo veel verkeer is. Geluidshinder? Je zal van buitenaf amper horen dat er muziek gespeeld wordt. Het hele gebouw is uitstekend geïsoleerd. Neem daarbij nog eens een ruime parking, en dan hoop ik dat Club Umani bij het publiek aanslaat.”

Geen schrik na sluitingen

Naast een discotheek zullen er verschillende evenementen in Club Umani georganiseerd worden. “Denk maar aan bedrijfsfeestjes of andere thema-avonden”, zegt Kerremans. “In mijn andere club, de Kokorico, verlopen zo’n evenementen vlekkeloos. Het is niet meer van deze tijd om enkel te draaien als discotheek.” Dat er een grote discotheek in het Vlaamse landschap bijkomt, is opvallend. Legendarische clubs, zoals Decadance en Café d’Anvers, legden onlangs de boeken neer. Kompass Klub, verkozen tot beste nachtclub van het land, moest enkele weken de deuren sluiten na een drugsgeval. Is er nog ruimte voor de ‘klassieke’ discotheken? “Ja”, zegt Kerremans volmondig. “Ik geloof in dit project. Acht jaar geleden zijn we begonnen met de renovatie. We konden de werken toch niet stilleggen? Mensen kijken uit naar onze opening, en we zullen hen niet teleurstellen.”

Wanneer Club Umani exact opengaat, is nog niet geweten. Binnenkort zal de discotheek zijn verdere plannen uit de doeken doen.