Textielinzamelingen worden hervat 01 februari 2018

Dilbeek Na een juridische strijd kunnen de tweemaandelijkse textielinzamelingen aan huis weer hervat worden.

Vorig jaar moesten enkele geplande inzamelingen op het laatste moment geannuleerd worden omdat de gemeente in een juridisch dispuut verzeild geraakt was bij het afsluiten van een overeenkomst met de inzamelaar. Er was discussie ontstaan over enkele voorwaarden voor de toekenning van de opdracht. Zo wilde Dilbeek voorrang geven aan bedrijven uit de sociale economie, wat bij een kandidaat in het verkeerde keelgat geschoten was. De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente uiteindelijk wel sociale en duurzame aspecten in rekening mag brengen bij het toekennen van een opdracht. "Deze uitspraak is een enorme opsteker voor het duurzaamheids- en sociale beleid dat Dilbeek consequent tracht te voeren", zegt milieuschepen Karel De Ridder (Groen). De eerstvolgende inzameling staat gepland op donderdag 15 februari. (MEN)