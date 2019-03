Tekort dreigt: tegen 2024 te weinig scholen voor onze kinderen DBS

06 maart 2019

15u07 0 Dilbeek In de komende jaren dreigt er in de onderwijszone Dilbeek (Dilbeek, Merchtem, Asse, Ternat, Opwijk, Wemmel, Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos) een groot capaciteitstekort van bijna 3.000 plaatsen voor het secundair onderwijs. Vlaams volksvertegenwoordiger Jo De Ro (Open Vld) roept de minister van Onderwijs dringend op om nog deze legislatuur extra capaciteitsmiddelen te voorzien om het dreigend tekort weg te werken.

“De capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 én het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019 geeft ons een zo scherp mogelijk beeld van waar de komende jaren er nog grote capaciteitsproblemen zullen zijn bij constant beleid”, zegt De Ro. De Vlaamse regering en het Vlaams parlement, maar ook inrichtende machten, gemeentebesturen,… kunnen niet langer meer zeggen: ‘Dat hebben we niet zien aankomen’.”

Een bijzondere passage in de capaciteitsmonitor geeft namelijk aan dat er een aantal zones zijn waar de tekorten van de verschillende gemeenten in die zone elkaar versterken. Men kan dus niet rekenen op buurgemeenten om de tekorten die tegen het schooljaar 2024-2025 ontstaan, deels te compenseren.

Eén zone kreeg weinig middelen

“In de beslissing van de Vlaamse regering om voor 2019-2021 te voorzien, is er met heel veel elementen uit de capaciteitsmonitor rekening gehouden, maar één zone waar er ernstige tekorten ontstaan de komende jaren, kreeg weinig middelen voor de komende jaren.”

Die zone is Dilbeek. “In deze zone zijn er tekorten in alle gemeenten: Wemmel (-23), Kapelle-Op-Den-Bos (-167), Ternat (-222), Londerzeel (-372), Merchtem (-407), Asse (– 441), Opwijk (-481) en ten slotte Dilbeek zelf: (-835). Voor de ganse zone is het tekort 2.949 plaatsen. Voor dat tekort is er voor al die gemeenten 2.505.000 euro voorzien. Geen enkele zone waar de tekorten zo hoog oplopen de komende jaren krijgt zo’n laag bedrag. De vrees is dan ook gegrond dat deze middelen veel te weinig plaatsen gaan opleveren de komende jaren om dat oplopend tekort tegen 2024-2025 het hoofd te bieden. Zeker als we weten dat een groot stuk van deze zone ook nog grenst aan drie andere zones waar er grote tekorten zijn (Halle, Vilvoorde en Brussel). Een extra investering is dus dringend nodig”, aldus nog De Ro.