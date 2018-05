Syriëstrijder riskeert (bij verstek) vijf jaar cel 12 mei 2018

02u46 0 Dilbeek Het federaal parket eist een celstraf van vijf jaar voor een Algerijnse IS-strijder uit Dilbeek.

In december 2015 ontving de politie informatie over de man, die naar verluidt naar Syrië getrokken was om er te gaan strijden voor IS. Zijn familieleden werden ondervraagd, maar zij beweerden dat de man teruggekeerd was naar Algerije en dat hij zijn vrouw en vier kinderen in de steek had gelaten.





Mogelijk gesneuveld

Onderzoek wees echter uit dat de man vermoedelijk clandestien de grens tussen Turkije en Syrië overgestoken was. Bovendien bleek dat hij in de periode voor zijn vertrek signalen van radicalisering vertoond had. Tijdens een huiszoeking werd een geheugenkaartje gevonden, met foto's van de man die IS-symbolen toont. Mogelijk is hij al gesneuveld, al is daar geen bewijs van. (WHW)