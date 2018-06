Syriëstrijder krijgt vijf jaar cel (maar leeft hij nog?) 08 juni 2018

02u40 0 Dilbeek Een Algerijnse IS-strijder uit Dilbeek werd veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 8.000 euro. Bij verstek, weliswaar. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

In december 2015 kreeg de politie te horen dat de man naar Syrië getrokken zou zijn om er te gaan vechten. Zijn familieleden werden ondervraagd, maar die zeiden dat de man zijn vrouw en vier kinderen in de steek had gelaten, en teruggekeerd was naar Algerije. Maar onderzoek wees uit dat dit niet klopte, en dat de man vermoedelijk clandestien de grens tussen Turkije en Syrië overgestoken was. Bovendien bleek dat de man in de periode voor zijn vertrek tekenen van radicalisering vertoonde. En tijdens een huiszoeking vonden speurders een geheugenkaartje met foto's, waarop de man te zien was met IS-symbolen. Mogelijk is hij al gesneuveld, maar daar is geen bewijs van.





(WHW)