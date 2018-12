Supportersclub houdt fandag voor wielrenner Jürgen Roelandts Michiel Elinckx

16 december 2018

10u51 0 Dilbeek Zaterdagmiddag organiseerde de supportersclub van wielrenner Jürgen Roelandts haar jaarlijkse fandag in café Bodegem City.

Om 9.30 uur vertrok een groep supporters, in het gezelschap van hun idool Jürgen Roelandts, met de fiets naar Geraardsbergen. Daar hielden ze halt in het bekende wielercafé ‘De Gidon’. Daarna keerden ze terug naar hun supporterslokaal Bodegem City - goed voor een fietstocht van 70 kilometer. In de namiddag werd het café omgetoverd tot een Spaanse herberg. Roelandts maakt dit seizoen de overstap van BMC naar het Spaanse team Movistar. “Om dat op een gepaste wijze te vieren, trakteerden we iedereen op een bordje paella en een glaasje bubbels”, zegt Jef Walravens, bestuurslid van de supporters van Jürgen Roelandts. “Iedereen kan ook zijn lidmaatschap verlengen voor het jaar 2019. Het belooft een veelbelovend jaar te worden.”