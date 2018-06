Superfan Rode Duivels fietst naar Rusland 05 juni 2018

Maarten Van Middelem is maandagochtend begonnen aan zijn tocht naar Rusland. Hij wil de Rode Duivels op 28 juni zien spelen tegen Engeland in Kaliningrad. Daarna fietst hij door naar Sint-Petersburg.





Van Middelem is een grote supporter van de Rode Duivels. Tegelijk koppelt hij deze fietstocht aan een inzamelactie voor het goede doel. De 31-jarige Dilbekenaar wil 4.000 euro verzamelen voor SOS Kinderdorpen. Het bedrag gaat naar de aankoop van fietsen voor een weeshuis in het Russisch stadje Pskov. In totaal zal Van Middelem anderhalve maand op het zadel zitten en meer dan 3.000 kilometer afleggen. Eindbestemming is Sint-Petersburg, waar hij hoopt nog een match mee te pikken van de Rode Duivels. Gisterenochtend, klokslag 9 uur, begon Van Middelem aan zijn tocht. "Ik heb hier erg lang naar afgeteld", zegt hij. "Ik ben er helemaal klaar voor. Ik kijk uit naar dit avontuur. De weersomstandigheden zijn super, mijn fiets is volledig gecontroleerd. Niets kan me nog tegenhouden."





Tijdens zijn eerste rit kreeg Van Middelem meteen een compagnon mee. Thomas, een jeugdvriend van Maarten, reed de eerste 100 kilometer ook mee. "Om Maarten te steunen", zegt hij. "Wat hij doet, is gewoon formidabel. Ik zou het niet kunnen. Maar als ik hem kan steunen, doe ik dat voor 100 procent." (MEN)