Superfan Maarten fietst Duivels achterna GOED 3.000 KM OM ONZE JONGENS AAN HET WERK TE ZIEN MICHIEL ELINCKX

02 juni 2018

02u35 0 Dilbeek Maarten Van Middelem (31) uit Dilbeek wil op 28 juni in het Russische Kaliningrad de wedstrijd tussen onze Rode Duivels en Engeland bijwonen. En dus reist hij... maandag al af. Moet ook wel, want hij gaat het op de fiets doen. Aan het einde van de rit zal hij meer dan 3.000 kilometer in de benen hebben.

De Duivelsgekte begint ons land in zijn greep te krijgen, de meeste fans hebben hun vliegtickets al geboekt. Behalve Maarten dan, want die doet het dus per fiets. Hij vertrekt komende maandag en hoopt op 28 juni te arriveren in Kaliningrad, een Russische enclave tussen Polen en Litouwen. Daar zullen onze Rode Duivels hun derde groepswedstrijd tegen Engeland afwerken. "Ik heb mijn ticket voor die match al", zegt Maarten fier. "Ik mag wel zeggen dat ik een grote supporter van de Rode Duivels ben. Tijdens het voorbije EK in Frankrijk zat ik in de tribune tijdens de wedstrijden tegen Hongarije en Wales. Voor de kwalificatiematchen van dit WK ben ik naar Griekenland en Cyprus getrokken. Met het vliegtuig, welteverstaan."





En dat laatste wil hij nu dus anders doen. Maandag stapt hij de fiets op voor een tocht van anderhalve maand. Zijn route loopt onder meer door Nederland, Duitsland, Polen, Litouwen en Letland. Na de wedstrijd tegen Engeland fietst hij trouwens ook nog eens lustig door naar Sint-Petersburg. Aan het einde van de rit zal hij meer dan 3.000 kilometer op de teller hebben staan. "3.117 kilometer om precies te zijn", zegt Maarten. "Maar daar stopt het avontuur niet. Als België de troostmatch voor de derde plaats speelt, dan kan ik die volgen in Sint-Petersburg. En als we het echt goed doen en de finale bereiken, dan reis ik daags ervoor met de nachttrein naar Moskou. Maar dat is natuurlijk nog koffiedik kijken."





Voor het goede doel

Met zijn fietstocht zamelt Maarten ook geld in voor SOS Kinderdorpen. Hij mikt op 3.000 euro voor de aankoop van fietsen. "Die gaan naar een weeshuis in Pskov, een Russische stad aan de grens met Estland", klinkt het. "Eerder ben ik ook al op de fiets naar Praag en Londen getrokken, maar dit wordt een groter avontuur. Ik houd onder meer halt in Utrecht, Berlijn, Gdansk en Vilnius."





Maarten is in het dagelijkse leven ambtenaar bij de FOD Financiën. Voor zijn fietstocht neemt hij een maand onbetaald verlof. "Of ik mij fysiek voorbereid? Niet echt. Ik heb zo al een uitstekende conditie. Vorige zondag heb ik nog zonder problemen de twintig kilometer van Brussel gelopen. Gemiddeld zal ik honderd kilometer per dag afleggen. Als ik in een mooie stad kom, dan plan ik een rustdag om de streek te verkennen. Hopelijk staan de weergoden aan mijn kant. Als de Rode Duivels dan ook nog eens hun werk doen, kan mijn zomer niet meer stuk."





Wie Maarten wil steunen, kan terecht op zijn Facebookpagina 'Maarten van M.'