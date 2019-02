Studenten Parnas lezen Valentijnsgedichten voor aan senioren van Residentie Wivina Michiel Elinckx

14 februari 2019

15u09 0 Dilbeek De studenten van Hogeschool Odisee op Campus Parnas kwamen voor Valentijnsdag op de proppen met een origineel initiatief. Ze lazen gedichten voor aan de bewoners van Residentie Wivina.

De studenten offerden hun middagpauze op om een bezoekje te brengen aan Residentie Wivina. De senioren werden tijdens hun middagmaal verrast met een liefdesgedicht. Met die actie wil de hogeschool het belang van lezen en poëzie onderstrepen. De actie kadert in het project Odisee Leest, waarmee de hogeschool het hele jaar door verschillende evenementen organiseert om lezen te promoten. “Uit onderzoek is immers gebleken dat de leesvaardigheid van onze jongeren er de voorbije jaren op achteruit is gegaan. Met deze actie hopen we meer studenten interesse te doen krijgen in poëzie en literatuur”, zegt An De Moor, talenbeleidcoördinator bij Odisee.