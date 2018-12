Studenten kunnen blokken in coworkingplek Michiel Elinckx

07 december 2018

16u48 0 Dilbeek Studenten kunnen vanaf nu maandag tot en met 31 januari gebruikmaken van de coworkingplekken van Regus om er in alle rust te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart kunnen ze er alle weekdagen tussen 8.30 uur en 18 uur terecht.

“Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein”, aldus William Willems, algemeen directeur van Regus België. “Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blok, door hen te laten studeren op een van onze werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken.” Het Regus Center Groot-Bijgaarden bevindt zich in de Pastoor Cooremansstraat.