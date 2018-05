Studenten krijgen cursussen digitaal 09 mei 2018

Vanaf september krijgen studenten van hogeschool Odisee, Campus Parnas, al hun cursussen niet alleen op papier, maar ook digitaal. Zo kunnen ze hun lesmateriaal raadplegen op pc of tablet. Uit een enquête die Odisee afnam bij haar studenten, bleek dat de meerderheid graag cursussen online wil kunnen raadplegen.





"Het gebruik van mobiele toestellen blijft stijgen, en dus ook de vraag naar digitaal studiemateriaal", zegt projectleider Bart D'haenens. "Daarom besloten we, na de evaluatie van een proefproject, om alle zelfontwikkelde cursusteksten van onze professionele opleidingen digitaal aan te bieden. Met dit aanbod richten we ons helemaal op de digitale toekomst."





(MEN)