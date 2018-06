Student Liam loopt stage in Zuid-Afrika 29 juni 2018

Liam Vanderperren uit Schepdaal liep, samen met zijn medestudenten Francesca Heylenbosch en Yolien Hoebeeck, stage in Zuid-Afrika. Liam studeert lager onderwijs aan hogeschool Odisee. "We gaven les in twee verschillende scholen: Laerskool Hugo Rust in de stad Wellington en Klapmuts Primary School in het drop Klapmuts", aldus Liam. "De eerste is een rijke school, terwijl op de tweede school vooral arme kinderen les volgen. Verder volgden we zelf ook enkele lessen aan de Cape Peninsula University of Technology. En uiteraard maakten we ook tijd vrij om het prachtige land te verkennen. De volledige stage was een prachtige ervaring."





