Stijn Quaghebeur neemt negende plaats in op Kamerlijst van N-VA Vlaams-Brabant Michiel Elinckx

22 maart 2019

14u39 0 Dilbeek Stijn Quaghebeur staat op de negende plaats van de Vlaams-Brabantse N-VA-lijst voor de Kamer.

De 42-jarige Quaghebeur is onder meer huidig schepen van Mobiliteit van Dilbeek. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij 1.275 voorkeursstemmen. Naast schepen was hij de laatste vijf jaar raadgever mobiliteit en Vlaamse rand op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts. Quaghebeur steunt met zijn kandidatuur lijsttrekker Theo Francken. “Dilbeek is quasi de grootste gemeente van Vlaams-Brabant”, zegt Quaghebeur. “Het is dan ook logisch dat zowel burgemeester Segers als ikzelf de stem van Dilbeek in beide parlementen willen laten horen. Ik heb de laatste jaren bewezen een harde werker te zijn die voluit voor zijn doel gaat.”