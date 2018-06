Stickers ruilen in De Living 12 juni 2018

02u37 0

In café De Living stond gisteren een ruilbeurs voor Panini-stickers op het programma. Verzamelaars van de populaire zelfklevers van het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland konden er zo hun collectie aanvullen. Meer dan vijftig liefhebbers zakten af. Organisator Cedric Dujardin was dan ook tevreden. "Zo'n grote opkomst had ik echt niet verwacht", zegt hij. "Het is leuk om te zien hoe de Panini-rage leeft onder de jeugd. Als de Rode Duivels nu ook nog goed spelen, komt het allemaal goed."





(MEN)