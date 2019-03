Stevig rijverbod voor leerling-bestuurder die regels opnieuw aan haar laars lapt Tom Vierendeels

14u16 0 Dilbeek Een vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw verscheen woensdag voor de Halse politierechtbank omdat ze als leerling-bestuurder verschillende regels aan haar laars lapte. Ze liep eerder al vijf veroordelingen op.

Ze werd op 18 september 2017 in Itterbeek betrapt toen er geen begeleider aanwezig was in het voertuig. Er waren wel andere passagiers, maar niemand voldeed aan de vereisten om begeleider te zijn. Daarnaast ontbrak de verplichte L op de achterruit, net als de tweede achteruitkijkspiegel. De rechter veroordeelde haar tot een geldboete van 600 euro -waarvan 200 euro met uitstel- en een rijverbod van drie maanden.