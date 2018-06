Stevig rijverbod na rist overtredingen 16 juni 2018

02u26 0 Dilbeek Een automobilist mocht het even komen uitleggen in de Halse politierechtbank nadat hij in januari van vorig jaar betrapt werd met de gsm achter het stuur.

Maar dat was niet alles. Toen de agenten hem in Dilbeek naar de kant haalden, bleek dat één van zijn kinderen ook op schoot zat bij een passagier, wat niet mag. Bovendien had de man geen geldig rijbewijs op zak.





De man werd in het verleden ook al drie keer veroordeeld, waaronder twee keer voor het rijden zonder geldig rijbewijs. "Het was een slechte beslissing om die dag toch de wagen te nemen", aldus zijn advocaat. Rechter Johan Van Laethem toonde zich streng en gaf de man een boete van 1.920 euro, waarvan 920 euro met uitstel. Maar omdat het ook al de derde keer was dat hij zonder geldig rijbewijs achter het stuur betrapt werd, kwam daar een rijverbod van negen maanden bij. En hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen.





(BKH)