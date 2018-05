Sterrenchef opent tweede hamburgertent 19 mei 2018

02u41 0 Dilbeek Sterrenchef Roland Debuyst heeft Groot-Bijgaarden gekozen als locatie voor een nieuwe vestiging van zijn hamburgerzaak Alfons Burger.

Debuyst kreeg in 2002 al een Michelinster voor zijn restaurant Orange in Nossegem. Drie jaar geleden verraste hij vriend en vijand door een hamburgertent in Zaventem te openen. "Het is een enorm succes", vertelt hij. "Daarom open ik nu een tweede filiaal in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. We proberen anders te zijn dan de meeste hamburgerzaken. Bij ons staat het product centraal. Elke twee maanden serveren we ook een nieuwe sterrenchefburger. Die wordt samengesteld door topchefs zoals Piet Huysentruyt."





Seizoenskaart

Alfons Burger speelt ook in op de seizoenen. De kaart zal er per trimester anders uitzien. "We serveren voor de liefhebbers ook Amerikaanse en Belgische hotdogs", klinkt het. "Het lijken saaie snacks, maar wie creatief is, kan de lekkerste dingen maken. En dat allemaal aan democratische prijzen. Voor 20 euro per persoon heb je bij Alfons Burger lekker gegeten en gedronken."





Alfons Burger is open van dinsdag tot en met zondag, van 11.30 uur tot 22 uur.





(MEN)