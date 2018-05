Stationsstraat onderbroken 19 mei 2018

De Stationsstraat wordt op dinsdag 22 en woensdag 23 mei afgesloten tussen de Zuurweidestraat en de d'Arconatistraat, en dit in het kader van asfalteringswerken. Er wordt een omleiding ingevoerd via de d'Arconatistraat, Kloosterstraat en Dansaertlaan. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten. (MEN)