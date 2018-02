Start inschrijvingen voor nieuwe wijkschool 13 februari 2018

Tot 22 februari loopt de aanmeldingsperiode voor inschrijvingen in de Dilbeekse basisschool. Meteen worden ook de eerste kindjes ingeschreven voor de nieuwe wijkschool van Jongslag. Vanaf volgend jaar schooljaar start de school een nieuwe afdeling op de site Bettendries in Itterbeek. Tegelijk neemt de gemeente de wijkafdeling Begijnenborre over als nieuwe kleuterschool van gemeenteschool Jongslag. Ouders kunnen hun kind in deze periode voor het eerst aanmelden aan de nieuwe wijkschool. Door deze herstructurering kinderen van de onthaalklas tot het zesde leerjaar binnen een basisschool doorstromen zonder zich opnieuw te moeten inschrijven tussen de kleuter- en lagere school. Wie zijn kind wil aanmelden, kan dat via aanmelden.dilbeek.be. (MEN)