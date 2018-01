Staande ovatie voor Lies Lefever COLLEGA'S, VRIENDEN EN FAMILIE HERDENKEN GELIEFDE COMÉDIENNE MICHIEL ELINCKX

22 januari 2018

02u31 0 Dilbeek Familie, vrienden en collega's hebben zondagmiddag afscheid genomen van Lies Lefever. Tijdens een herdenking in CC Westrand was er plek voor een lach en een traan. "We hebben gelachen en geweend. Bedankt voor al die mooie momenten", sprak echtgenoot Joost Andries.

"Lies is gevallen, en dat zijn wij ook", met die zin opende muzikant Ronny Mosuse de herdenking. De familie van Lefever, die op 11 januari onverwachts overleed na een val in haar keuken, benadrukte dat de plechtigheid geen begrafenis, maar een viering was. "Om haar leven te vieren", ging Mosuse verder. "Er mag gelachen worden tijdens deze plechtigheid. Vrienden en familie zullen haar missen, maar deze middag wordt een gepast eerbetoon voor Lies."





De zaal van Westrand was tot de nok gevuld. Veel bekende Vlamingen waren aanwezig op de herdenking. Onder meer collega's Philippe Geubels, Jeroom, Thomas Smith en Henk Rijckaert zakten naar Dilbeek af. Daarnaast namen ook Jan Mulder, Sien Eggers en Dalila Hermans hun plaats in de zaal in.





Meer dan een uur lang brachten familie en vrienden een hommage aan Lefever. De Gilde Jeugdmuzikanten bracht het lied 'Seal Lullaby'. Een groep kinderen zat op het podium met ballonnen in de hand. Daarna bracht neef David een ontroerend cover van het lied 'Sunny'. Reportagemaker Martin Heylen kon niet op de plechtigheid aanwezig zijn, maar sprak wel een videoboodschap in. "Er zijn slechts weinig mensen die in je hoofd blijven hangen", zei Heylen. "Lies was zo iemand. Tijdens de opnames van het programma Heylen en de Herkomst leerde ik haar beter kennen. Ze was een heerlijk, vrolijk persoon. Een Vlaams authentiek meisje met een Afrikaanse schaterlach." Na de boodschap van Heylen werd een stukje uit de reportage van Lefever in Rwanda getoond.





Gelachen en gehuild

Ook collega-komiek Iwein Segers bracht een emotionele hommage aan zijn goede vriendin. "Je was spontaan en vrolijk. Veel komieken, waaronder mezelf, keken naar je op. Ik wilde terug met jou op het podium gaan. Nu zal ik dat helaas alleen moeten doen." Daarna volgde een van de hoogtepunten van de viering met het lied 'Wat nog komen zou', gezongen door Bart Peeters. Echtgenote Joost nam afsluitend het woord. "We hebben gelachen en gehuild. Ik wil je bedanken voor zoveel mooie momenten. Voor de laatste keer zeg ik je: vrolijke groetjes."





Bart Peeters en Ronny Mosuse sloten de herdenking af met 'Let it be' van The Beatles. De hele zaal zong de tekst mee, terwijl familie en vrienden op het podium uitgenodigd werden. Daarna volgde er nog een allerlaatste minutenlange staande ovatie voor Lefever.