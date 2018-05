Sportcafé Keperenberg 24 mei 2018

VZW Sport & Gezondheid organiseert op donderdag 24 mei voor het eerst een sportcafé in Keperenberg. Tijdens het netwerkevent leren de Dilbeekse sportverenigingen en middenstanders elkaar beter kennen. Daarnaast worden drie infosessies gegeven over verscheidene onderwerpen.





De avond start om 18.30 uur met een hapje en een drankje. Inschrijving is verplicht via alain.nekkebroek@dilbeek.be. (MEN)