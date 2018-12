Smart To Sing geeft kerstconcert voor het goede doel Michiel Elinckx

13 december 2018

11u54 1 Dilbeek Smart to Sing vzw organiseert op woensdag 19 december een kerstconcert in CC Westrand.

Smart to Sing vzw organiseert popkooractiviteiten waar mensen met liefde voor muziek zangmomenten beleven in een groepssfeer. Tijdens de workshops draait alles rond samen zingen en genieten. Naast Haaltert en Lier vindt er ook een Smart to Sing-popkoorworkshop plaats in CC Westrand. Er worden zorgvuldig songs uitgekozen die het publiek in een kerstsfeer onderdompelen. Een deel van de opbrengst gaat naar Foundation Jana De Koker via de Warmste Week. Het concert in Dilbeek start om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro.