Sint-Alenalaan tijdelijk terug open Michiel Elinckx

27 december 2018

11u20 0 Dilbeek Tot en met 14 januari zal de Sint-Alenalaan tijdelijk opengesteld worden voor verkeer. Nadien gaat de straat terug dicht.

Tijdens de kerstvakantie liggen de werken in de straat stil. Vanaf 14 januari zal de Sint-Alenalaan over de hele lengte tussen Kasteelstraat en Levoldlaan terug afgesloten worden. Ook het kruispunt met het Gemeenteplein gaat weer dicht. Begin maart wil de aannemer het lagere gedeelte van de Sint-Alenalaan afwerken. Het hogere gedeelte volgt enkele weken later. Er wordt een omleiding voorzien via de Moeremanslaan, waar voorlopig tweerichtingsverkeer toegelaten blijft.​ Begin februari vinden er ook werken plaats in deze straat. Tussen 4 en 15 februari wordt er gewerkt aan de riolering en zal de doorgang er bemoeilijkt worden. In die periode wordt het kruispunt van het Gemeenteplein met de Sint-Alenalaan tijdelijk opengesteld.