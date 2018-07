Schepdaal Feest organiseert rommelmarkt 04 juli 2018

Schepdaal Feest zal dit jaar uitbreiden met een rommelmarkt. Daarmee wil de organisatie de kaart trekken van de marktkramers. "We hebben gemerkt dat een rommelmarkt ook aanslaat in combinatie met een gewone markt", vertelt voorzitter Dirk Evenepoel. "Afgelopen maanden hebben we de omwonenden naar hun mening gevraagd."





Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.schepdaalfeest.be. De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 15 september. Schepdaal Feest is dit jaar toe aan zijn 92ste editie. (MEN)