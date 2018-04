Scheestraat krijgt opknapbeurt 28 april 2018

De gemeenten Lennik en Dilbeek slaan de handen in elkaar om de Scheestraat te vernieuwen. De straat, die tevens de grens vormt tussen Dilbeek en Lennik, bevindt zich al jaren in uiterst slechte toestand. "Op woensdag 2 mei zal een aannemer de toplaag van de Scheestraat, over een lengte van 750 meter vernieuwen", zegt Dilbeeks mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "Het is een tijdelijke ingreep in afwachting van een degelijke en volledige vernieuwing van de straat." De herstelwerken aan de straat zullen twee dagen in beslag nemen en kosten 43.000 euro. (MEN)