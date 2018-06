Saunabezoek leidt tot klappen 22 juni 2018

Een dertiger uit Dilbeek riskeert 10 maanden cel met uitstel voor partnergeweld.





Hij kreeg het in de nacht van 13 op 14 mei van vorig jaar aan de stok met zijn vrouw omdat hij jaloers was dat zij een bezoekje aan de sauna gebracht had. Hierop nam hij haar bij de nek en deelde verschillende vuistslagen uit. Een worsteling volgde maar het gevecht eindigde pas toen hun twee kinderen plots in de slaapkamer stonden.





"Het koppel was na ontrouw in een crisis beland. In die context moeten we de feiten zien", aldus de procureur, die de beklaagde voorstelde om een cursus agressiebeheersing te volgen.





Uitspraak op 6 augustus.