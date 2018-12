Rusthuis 10 uur in quarantaine door brief met verdacht poeder Onderzoek wijst uit dat het om ongevaarlijk poeder gaat Tom Vierendeels

13 december 2018

20u58 3 Dilbeek Het woon- en zorgcentrum Quietas van de groep Armonea werd donderdag haast een volledige dag afgesloten van de buitenwereld. Oorzaak was een brief met wit poeder die werd geopend aan het onthaal. Het rusthuis had zelf opgeroepen om wenskaarten te versturen voor de bewoners, maar deze oproep kreeg dus een onverwachte wending.

Het was rond 10.30 uur toen de woonzorgconsulente een lading brieven opende. “Deze week lanceerden we een oproep om massaal kerstkaarten te sturen met daarop warme boodschappen voor onze soms eenzame bewoners”, vertelt directeur Marc Derveaux. “We hopen er 2019 te ontvangen. De bewuste omslag was wit met daarop handgeschreven de naam en adres van het rusthuis, zonder een specifieke geadresseerde. Er stond aan de achterzijde ook geen afzender. Vermoedelijk kwam de brief dus na onze oproep en het ging zeker niet om een officiële enveloppe zoals bij een factuur. Toen de woonzorgconsulente de omslag opende, verspreidde zich een wit poeder, waarop onmiddellijk de hulpdiensten werden verwittigd.”

De lokale politie en de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse. “Volgens de standaardprocedure werd door de brandweer een veiligheidsperimeter ingesteld”, verduidelijkt commissaris David Cummins. “Bezoekers en personeelsleden mochten niet meer binnen, en ook omgekeerd mocht niemand van de aanwezigen het rusthuis verlaten. Met speciale beschermingspakken legden de brandweermannen de brief op een veilige plek. De Civiele Bescherming kwam de omslag ophalen om over te brengen naar een labo van Defensie voor verder onderzoek.”

Pas om 20.30 uur bleek dat het om een ongevaarlijke stof ging en werd het rusthuis opnieuw volledig vrijgegeven. “De medewerkster die de brief opende, werd ter plaatse onderzocht door een MUG-arts en mocht nadien met een mondmaskertje naar huis”, vertelt Derveaux. “Ze mocht in afwachting van het resultaat wel met niemand contact hebben. Ze kreeg begeleiding voorgesteld, maar had er geen nood aan.”

“De bewoners, meer dan honderd in totaal, verbleven de volledige dag op hun kamer”, gaat Derveaux verder. “De mensen op de open afdeling werden gerust gesteld en kregen animatie. Iedereen kon op een normaal uur eten en de verzorging kwam niet in het gedrang. Het personeel diende wel enkele uren over te werken. De dader beseft wellicht niet wat het allemaal teweeg brengt voor zowel bewoners, personeelsleden als bezoekers. We hebben het raden naar wie er achter deze flauwe grap zit en waarom die persoon het heeft gedaan.”