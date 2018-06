Ruildag voor Panini-stickers 05 juni 2018

02u45 0

Op zondag 10 juni wordt er een Panini-ruildag georganiseerd in de zaal van café De Living. Tijdens de ruilbeurs kunnen verzamelaars van de Panini-stickers voor het wereldkampioenschap in Rusland hun collectie voorstellen. Wie nog een speler mist, kan op een goedkope manier zijn album aanvullen. De ruilbeurs vindt plaats tussen 15 uur en 18 uur. De toegang is gratis. Meer info is te vinden op de Facebookpagina 'Panini ruildag Dilbeek'. (MEN)