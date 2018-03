Rouwregister voor Marc De Meulemeester 23 maart 2018

02u35 0

In de Kasteelhoeve ligt sinds gisteren een rouwregister voor oud-schepen Marc De Meulemeester. Hij overleed woensdagavond onverwacht aan de gevolgen van een longinfectie. De Meulemeester was 21 jaar lang onafgebroken schepen in Dilbeek en zetelde in deze legislatuur als gemeenteraadslid. Hij werd 57 jaar. (MEN)