Roger en Jeanine vieren 50 jaar huwelijk 04 mei 2018

Roger Vermander (75) en Jeanine De Medts (73) uit de Oude Geraardsbergsebaan in Itterbeek vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen op een bal. Roger groeide op in Outer en Jeanine in Scheut. Ze zijn de trotse ouders van de tweeling Erik en Kristien en de grootouders van Liesa en Jente. Ze genoten beiden van het grote verrassingsfeest dat de kinderen in Brugge hebben georganiseerd.





(SMH)