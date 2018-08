Roger en Cecile vieren hun diamanten huwelijk 01 augustus 2018

Roger Steyaert (85) en Cecile Dhaene (85) uit Itterbeek zijn 60 jaar getrouwd. Roger doceerde scheikunde, biologie en fysica. Hun romance begon met een foto. Roger wilde dat meisje wel ontmoeten en reed met zijn Vespa van Roeselare naar Zulte. Door het werk woonden ze eerst in Molenbeek en vervolgens in Itterbeek. Cecile was lid van de KAV Dilbeek, volgde lessen bij het Rode Kruis, kookte, bakte en verwerkte de groenten uit de tuin. Roger las graag en werkte mee in de tuin. Ze zijn de ouders van Lieven, Mieke, Greet en Peter, de grootouders van Maarten, Hannelore, Tinne, Helena, Koen, Jana en Bram en de overgrootouders van Jonas.





(SMH)