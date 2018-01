Rijverbod voor laagvlieger met glaasje op 23 januari 2018

02u27 0 Dilbeek Een man die vorig jaar het gaspedaal te diep induwde in Dilbeek, heeft die overtreding nu betaald met een rijverbod van drie maanden.

Een politiepatrouille haalde de automobilist op 15 maart van vorig jaar naar de kant omdat hij 80 kilometer per uur reed in de Lange Haagstraat. Toen de inspecteurs hem lieten blazen, bleek hij ook nog eens 1,37 promille alcohol in het bloed te hebben.





De man, die al vijf veroordelingen achter zijn naam had staan, mocht het nog eens komen uitleggen in de politierechtbank. Naast het rijverbod kreeg hij ook een boete van 1.600 euro, waarvan 600 euro met uitstel. Hij zal ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. (BKH)