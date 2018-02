Rijverbod na zware crash op Ring 06 februari 2018

02u25 0 Dilbeek Een bestuurder die zwaar crashte op de Brusselse Ring heeft daar nu een boete en rijverbod voor gekregen.

De man verloor op 20 mei de controle over het stuur van zijn auto, en knalde de vangrail in. "Zijn wagen vatte vuur, en zelf kon hij maar net aan de vlammen ontsnappen", vertelde zijn advocate in de politierechtbank. Hij bleek ook 0,64 promille alcohol in het bloed te hebben, al was dat volgens zijn advocate niet de oorzaak van het ongeval. "Het betonblok waar hij tegen gereden is, was niet echt goed zichtbaar", klonk het. "Daags nadien werd er wel extra verlichting geplaatst."





Politierechter Johan Van Laethem dacht er zo het zijne van. "Als men onder invloed van alcohol ergens tegen rijdt, dan is alcohol nooit het probleem geweest", reageerde hij. "Maar neem van mij aan dat de oorzaak hier net wel alcohol was." De beklaagde kreeg een boete van 480 euro, waarvan 160 euro met uitstel, en een rijverbod van vijftien dagen. (BKH)