Rijverbod na crash onder invloed 02u28 0

Een automobilist mocht het komen uitleggen in de politierechtbank nadat hij op 19 februari vorig jaar in Groot-Bijgaarden een ongeval veroorzaakte waarbij drie wagens in de prak gereden werden. Na het ongeval testte hij positief voor het gebruik van cocaïne. Bovendien werden er ook sporen van cannabis in zijn bloed gevonden. Het kwam hem op een boete van 1.600 euro te staan, en een rijverbod van drie maanden. (BKH)