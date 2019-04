Restorecensie: Plein 12 Michiel Elinckx

10 april 2019

09u03 0 Dilbeek Van pasta’s naar hamburgers: Plein 12 heeft de - ongewone - overstap moeiteloos verteerd. Een hamburgerzaak om in je adressenboekje te noteren.

Na 16 jaar sloegen Mieke De Laat en Stijn Tiebout het roer volledig om. Hun zaak Pastagenoeg maakte plaats voor Plein 12, een kwaliteitsvolle hamburgerzaak aan het Dilbeekse gemeenteplein. Twee jaar na de opening werd de zaak verkozen tot ‘Favoriet Horecazaak 2018'. Wij gingen er proeven.

Plein 12 is niet de grootste hamburgerzaak, wat wel charmant is. Klanten krijgen een gezellig huiskamergevoel, al kan het interieur een likje verf gebruiken. De zaak een grondige opknapbeurt geven, zou het comfort ten goede komen. Over de bediening hebben we geen klachten: de gastvrouw doet haar werk voortreffelijk - met het nodig enthousiasme.

Voorgerecht

We starten met kippenboutjes (3,50 euro) als hapje. Daarbij neemt mijn tafelgenote een Campari Orange (6 euro), ikzelf kies voor een Omer (4 euro). Als voorgerecht krijg ik een carpaccio van rundvlees (13,50 euro) voorgeschoteld. Op het rundvlees ligt er Parmezaanse kaas, balsamico, zongedroogde tomaten en pijnboompitjes. Het gerecht staat volledig op punt en is gemaakt volgens de regels van de kunst. Een uitstekende opener. Mijn tafelgenote neemt twee garnaalkroketten (14 euro), die perfect klaargemaakt zijn.

Hoofdgerecht

Maar we komen natuurlijk voor de hamburgers. Je kan kiezen tussen acht kwaliteitsvolle hamburgers, die allemaal variëren in stijl en smaak. Ik kies voor de hamburger N°12 (19 euro), met Black Angus Beef, spek, Tomme kaas, een geheime N°12-saus en een ei met verse kruiden. De smaken zijn subliem: vooral het ei vormt een ideaal koppel met het Black Angus-vlees. Wie geen grote honger heeft, neemt best een medium hamburger. De porties zijn zeker groot genoeg. Mijn tafelgenote kies voor een Barbecue Beef Burger (18,50 euro). Vooral de cheddar en de ajuin, gekarameliseerd in bier, zijn een aangename verrassing. Bij de hamburgers kiezen we drie zijgerechten: frietjes, ajuinringen en koolsla. Over de eerste twee kunnen we kort zijn: héél erg lekker. Alleen het koolslaatje, dat erg flets is, stelt teleur. Een klein minpuntje, maar voor het overige een heerlijk hoofdgerecht.

Dessert

Voor het dessert neem ik de huisgemaakte chocomousse (7,50 euro). Ook daar stelt Plein 12 niet teleur. De chocomousse is lekker, maar zwaar. Wie al een large hamburger verorberd heeft, weet waaraan hij begint. Om de vertering te bevorderen neem ik nog een verse muntthee (3 euro).

Plein 12 heeft op culinair vlak niet teleurgesteld. Als de zaak eens een grondige opknapbeurt kreeg, zijn ze ze vertrokken voor enkele gouden jaren. Plein 12 serveert hamburgers met dat tikkeltje meer. Wij keren graag terug!

Eten: 7/10, Comfort: 5,5/10, Bediening: 8/10

Voorgerecht: 8,5-15 euro, Hoofdgerecht: 14-26 euro, Dessert: 6,5-8 euro

Plein 12: Gemeenteplein 12, 1700 Dilbeek - Tel. 02 466 93 04

Openingsuren

Dinsdag tot en met vrijdag: 11.30-14.00, 18.00-22.00

Zaterdag: 18.00-22.00