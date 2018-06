Rechter gelooft wurgverhaal niet 15 juni 2018

Een vrouw uit Dilbeek is veroordeeld tot 6 maanden cel voor geweld tegen haar vriend. Het parket had eerder nog 2 jaar met uitstel gevorderd voor poging doodslag. De twee zaten vorige zomer in een knipperlichtrelatie en hier kon ze moeilijk mee om, met veel ruzies tot gevolg. Op 12 juni escaleerde de situatie. De man werd midden in de nacht wakker met de beklaagde op zich. Ze kneep volgens hem zijn keel dicht. De man kon zich bevrijden en vluchtte. Dit liep niet van een leien dakje want zij klampte zich nog steeds aan hem vast. Zelf zei ze dat ze zichzelf enkel maar had verdedigd. "Het slachtoffer vertoonde krabwonden in de halsstreek, geen andere letsels. Van wurging is dus geen sprake. Er was geen intentie om te doden maar er is wel sprake van slagen en verwondingen." (WHW)