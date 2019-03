Recensie: La Dotta (Groot-Bijgaarden) Michiel Elinckx

06 maart 2019

10u52 0 Dilbeek Modern Italiaans eten, bereid met zéér veel liefde en passie. Zo kan je La Dotta in een zin omschrijven. Een geslaagde ode aan het prachtige Italië.

Vorig jaar opende La Dotta zijn deuren in de Brusselstraat. Bij veel mensen zal er een belletje rinkelen: La Dotta is de opvolger van Eat & Geniet, het gekende restaurant van eigenaars Aurélie en Anthony Presti. Een grote ommekeer, maar een uitstekende keuze.

Het interieur van La Dotta is modern. Je kan zitten aan gezellige tafeltjes of kiezen voor een plaats aan de bar, waar je neus op de feiten zit. Mogen we op voorhand al met bloemetjes gooien naar de bediening? Die was zonder meer uitstekend. Bij ieder gerecht kregen we een ruime uitleg over de bereidingswijze. Daarna werd er telkens een aangepaste wijn bij geserveerd. Want ja, dat hoort bij een échte Italiaan.

Italiaanse starter

Starten doen we met een selectie van fijne vleeswaren (18 euro). Er wordt ons een bordje voorgeschoteld met verschillende soorten Italiaanse ham. Wie van Belgisch bier houdt, is eraan voor de moeite. Op de kaart staan enkele Italiaanse bieren. Ik kies voor de Rock ‘n Roll (7 euro). Als liefhebber van Belgische bieren moet ik toegeven: de Italiaanse variant kan moeiteloos concurreren met onze nationale trots.

Voorgerecht

Als voorgerecht kiest mijn partner voor Sint-Jakobsnoot met knolselder en salsa verde (21 euro). Het voorgerecht is verrassend lekker. De chef-kok toont het nodige respect voor het product, waardoor alle smaken optimaal vrijkomen in de mond. Ook het andere voorgerecht, rundstartaar met kwartelei en shimeji (18 euro), is een voltreffer. Het rundstartaar is heerlijk bereid volgens de regels van de kunst.

Hoofgerecht

Voor het hoofdgerecht kiest mijn partner voor sneetjes kort gebakken tonijn met pistachekorst (27 euro). Héél lekker gerecht, maar misschien mocht de tonijn nog iets korter op de pan liggen. De binnenkant van de tonijn was eerder rosé, terwijl mijn tafelpartner de tonijn iets roder wilde zien langs de binnenzijde. Ik koos voor een traditioneel Italiaans gerecht: Linguini alle vongole (22 euro). De pasta met venusschelpen is perfect gemaakt. Ook hier toont de chef-kok duidelijk respect voor de producten. Je proeft de zee in de venusschelpen, wat het gerecht op een hoger niveau brengt.

Dessert

Ook het dessert was geen ontgoocheling. De tiramisu La Dotta (8 euro) is zeker een aanrader, mijn tafelgenote nam een chocoladetaart met caramel (9 euro). Daar kunnen we ook erg kort over zijn: zonder meer een goed dessert.

Ondanks dat La Dotta slechts een jaar geleden zijn deuren opende, speelt het Italiaanse restaurant op een erg hoog niveau. Wie écht eens naar een goede Italiaan wil gaan, kan zeker bij hen terecht. Bravissimo !

Bediening: 8,5/10 - Comfort: 7,5/10 - Eten: 8/10

Vier sterren

La Dotta

Brusselstraat 349, 1702 Groot-Bijgaarden

Telefoon: 0476 68 93 88

Voorgerecht: 16 euro - 18 euro

Hoofdgerecht: 16 euro - 27 euro

Dessert: 7 euro - 14 euro