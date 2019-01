Recensie: Alfons Burger in Groot-Bijgaarden Michiel Elinckx

16 januari 2019

15u34 0 Dilbeek Alfons Burger lijkt de zoveelste hippe hamburgerzaak in het rijtje, maar niets is minder waar. Deze kwaliteitsvolle hamburgers onderscheiden zich moeiteloos van de rest. Een aanwinst voor Groot-Bijgaarden.

Sterrenchef Roland Debuyst is de bedenker achter het concept. Hij opende in 2015 zijn eerste hamburgertent in Zaventem. Medio 2018 kwam hij naar Groot-Bijgaarden om zijn tweede zaak te openen: Alfons Burger. Het interieur ziet er gezellig uit. Alles is volledig gerenoveerd, de flessen gin en wijn staan netjes op de muur. Een streepje muziek begeleidt ons de hele avond lang.

Een echt voorgerecht kan je niet kiezen bij Alfons Burger. Wel is er een grote keuze uit finger foods. Wij kiezen voor artisanale bitterballen (10 euro) en nachos met guacamole (6,20 euro). De bitterballen zijn écht lekker. Je proeft dat ze versgemaakt zijn, het bijbehorende mosterdsausje met gember is de ideale aanvulling. Ook op de nachos met guacamole kan je niets aanmerken. Bij de fingerfoods neemt mijn tafelgenote een Alfons Apero (6,90 euro), een cocktail van gin, Campari en suikerwater. Een ideaal aperitief in combinatie met de finger foods. Mijn tafelgenote vindt de cocktail zelfs zo goed, dat ze er een tweede bestelt.

Na de finger foods schakelen we over op het échte werk: de burgers. Alfons Burger pakt elke maand uit met ‘een specialleken’. Eigenaar Roland Debuyst vraagt telkens aan een andere sterrenchef om zijn eigen burger te creëren. Deze maand maakt Jean-Marie Bucumi, chef van Bistro Racin, een burger met onder meer kipfilet, scampi’s met gember, guacamole met banaan en een gel van limoen. De Chef’s Burger (13,90 euro) is overheerlijk. Kwaliteitsvolle burgerrestaurants springen als paddenstoelen uit de grond in Vlaanderen, maar met deze creaties kan Alfons Burger zich onderscheiden. Het is eens iets anders dan de doordeweekse Amerikaanse burgers. De smaken van de burger passen ook uitstekend bij elkaar. Mijn partner kiest voor de Pepper Flavor (12,50 euro), een hamburger van Irish Black Angus met daarop spek, cheddar kaas en gepeperde mayonaise. Ook die burger is een schot in de roos. Misschien een klein puntje van kritiek? De gerookte smaak van de Black Angus overheerst misschien iets te fel. Bij de hamburger kan je kiezen uit verschillende side dishes. De Alfons frieten - zoete aardappelen met specerijen - zijn een ongelooflijke aanrader. Wie het iets klassieker wil, kan overschakelen naar de Belgische frieten - overduidelijk in kwaliteitsvol rundvet gebakken.

Afsluiten doen we met de sorbet van de dag (6 euro) - met de smaken framboos, kokosnoot en citroen - en een chocolade moelleux met crème brûlée roomijs (7,90 euro). Over het dessert kunnen we kort zijn: die waren op niveau. Je verwacht in een hamburgerzaak niet om weggeblazen te worden van een dessert, maar je komt zéker niet bedrogen uit. Het is een waardige afsluiter van een heerlijke avond.

Alfons Burger zet in op kwaliteit, en dat merk je in de gerechten. Voor een democratische prijs kan je proeven van de meest heerlijke hamburgers. Onze mening? Een aanrader!

Onze score:

Eten: 9/10 - Bediening: 8/10 - Interieur - 7,5/10

Prijsklasse:

Voorgerecht: 6 euro - 15 euro

Hoofdgerecht: 10 euro - 18 euro

Dessert: 5 euro - 9 euro

Openingsuren:

Maandag: gesloten

Dinsdag-donderdag: 11.30-14.30 uur en 17.30-21 uur

Vrijdag: 11.30-14.30 uur en 17.30-22 uur

Zaterdag: 17.30-22 uur

Zondag: 11.30-21 uur