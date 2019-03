Pro Natura legt klauterparcours van natuurlijke elementen aan langs Herdebeekbos Michiel Elinckx

25 maart 2019

11u28 0 Dilbeek Pro Natura heeft een natuurlijk klauterparcours aangelegd aan het Herdebeekbos.

Het Herdebeekbos werd pas in 2014 aangeplant. Met 7.000 bomen en 2.500 struiken is het een bijkomend stukje natuur in Dilbeek. Om het bos aantrekkelijker te maken, bouwde Pro Natura een klauterparcours uit natuurlijke elementen. Kinderen kunnen zich uitleven op een parcours van boomstammen en houten palen. Eerder werd in het bos een bloemenweide en een poel aangelegd, zodat de biodiversiteit in het gebied vergrootte.