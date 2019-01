Politierechter: “Laagvliegers onderscheppen blijkt efficiënt” Politie Dilbeek trekt rijbewijzen van hardrijders onmiddellijk in Tom Vierendeels

07 januari 2019

15u15 0 Dilbeek Politierechter Johan Van Laethem heeft tijdens de zitting van de Halse politierechtbank een pluim op de hoed van de Dilbeekse politie gestoken. Verschillende personen moesten verschijnen omdat ze te snel hadden gereden, maar allen werden ze ook onmiddellijk onderschept en speelden ze hun rijbewijs onmiddellijk kwijt.

Op 24 september 2017 hield de politie een snelheidscontrole in de Robert Dansaertlaan in Groot-Bijgaarden. Drie personen dienden maandag te verschijnen omdat ze toen meer dan dertig kilometer per uur te snel reden: twee reden er 89 km/u en een persoon 88 km/u. Ze werden allen veroordeeld tot een geldboete van 400 euro. Een iemand kreeg de gunst om een gedeelte -120 euro- met uitstel te krijgen. Op 11 oktober werd een gelijkaardige controle gehouden in Dilbeek. Hier werd een gepensioneerde man aan 87 km/u uur geflitst. Ook hij kreeg een boete van 400 euro, maar gezien zijn hoge leeftijd en bijna blanco strafblad is 320 euro daarvan met uitstel. De procureur liet zich bij een van de gedaagden nog ontvallen dat veel mensen niet beseffen dat dit doodrijsnelheden.

Rijverbod

De vier hardrijder kregen ook allen een rijverbod van 21 dagen, waar nog zes dagen van overschieten omdat hun rijbewijs op het moment van de controle al voor 15 dagen werd ingetrokken. Het was net dat waar Van Laethem vol lof over was. “Dit is een van de goede acties van de politie”, stelde hij. “En dit soort controles, waarbij mensen staande worden gehouden en hun rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken, blijken efficiënt te zijn tegen laagvliegers.”

Verkeerscontroles zo ruim mogelijk

“We proberen dit al geruime tijd zoveel mogelijk te doen”, vertelt hoofdinspecteur Tom Hollevoet, hoofd van de Dilbeekse verkeersdienst. “Omdat we niet altijd even veel voertuigen of personeel kunnen inzetten, is dit uiteraard niet altijd haalbaar – intercepteren doen we meestal met motards. Daarom proberen we ook vaker acties te organiseren in samenwerking met de zones AMOW en TARL, waarmee we associatie PACE vormen. Elke hoofdinspecteur bij ons kan ook zonder tussenkomst van het parket beslissen om een rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken. Voor ons is deze manier van werken niet meer nieuw, en ik zie dat andere zones ook alsmaar vaker op dezelfde wijze proberen te werken. De snelheidscontroles proberen we ook altijd te combineren met alcohol- en drugscontroles, en dit omdat het de drie voornaamste oorzaken van zware verkeersongevallen zijn. We proberen controles dus altijd zo ruim mogelijk te houden. Daarnaast stellen we ook vast dat bestuurders het gaspedaal induwen wanneer ze onze controlepost gepasseerd zijn. Iedereen weet dat wij enorm inzetten op verkeerscontroles, en zo werden afgelopen weekend nog meer dan 1.000 ademtesten afgenomen. Bestuurders zijn gewaarschuwd, want de BOB-campagne loopt nog tot eind deze maand en er staan nog verschillende acties gepland.”