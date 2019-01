Politierechter en advocaat gaan in de clinch TVP

15 januari 2019

00u47 0 Dilbeek Politierechter Dina Van Laethem was maandag niet opgezet met de manier waarop een advocaat een dronken man voor de rechtbank verdedigde. Hij vond het door elementen in het proces-verbaal vreemd dat er toch sprake was van dronkenschap. De uitspraak werd uitgesteld.

Politierechter Van Laethem was niet opgezet met het pleidooi van een van de advocaat. Hij verdedigde een man die in februari vorig jaar in Groot-Bijgaarden betrapt werd met 2,69 promille in het bloed. Daarnaast stond hij ook terecht voor dronkenschap. “Maar mijn cliënt werd aan de kant gezet omdat hij zonder lichten reed”, sprak de advocaat. “Hij was bijvoorbeeld niet aan het zwalpen. De inspecteurs komen tot bij hem en er is ook geen sprake dat er een alcoholgeur werd waargenomen. De politie vroeg mijn cliënt om hen te volgen tot het commissariaat, dus op dat moment zal hij toch niet zo dronken geoogd hebben.” Op het commissariaat zou zich volgens de advocaat iets afgespeeld hebben waardoor er plots dronkenschap werd toegevoegd, maar dat werd dus betwist.

De politierechter had geen enkel begrip voor het pleidooi en vroeg hem dan ook wat het verschil zou zijn indien het dronkenschap wegvalt. “U heeft mij op mijn paard gezet: nu is het een examen voor u. Als iemand met zoveel promille in het bloed uw kind doodrijdt, wat gaan we dan doen. Gaan we dan ook op die manier werken? Volgens het proces-verbaal wankelde de man, had hij een kleverige mond en kwam hij onder meer licht agressief uit te hoek. Toch allemaal zaken die wijzen op dronkenschap.”

Van Laethem bleek inderdaad op haar paard gezet te zijn en nam de beslissing om de uitspraak uit te stellen. Of het pleidooi uiteindelijk in het voordeel van de beklaagde zal spelen valt te betwijfelen.