Politie onderzoekt moordpoging in Isabellastraat 11 april 2018

02u30 0 Dilbeek In een woning op de hoek van de Isabellastraat en de IJsbergstraat zou een vrouw geprobeerd hebben om haar man om het leven te brengen.

De feiten dateren al van maandagvoormiddag 2 april, maar raakten nu pas bekend. Volgens een onbevestigde bron zou de vrouw een gat in het plafond gemaakt hebben, om dat dan vervolgens op te vullen met papier. Brandversneller en een vlammetje deden de rest.





Bevangen door rook

Het gevolg was dat de slaapkamer op de bovenverdieping vol rook kwam te hangen. De man, die in die bewuste kamer lag, raakte bevangen en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Maar naar verluidt mocht hij diezelfde dag nog naar huis.





De vrouw zou ter plaatse verklaard hebben dat ze haar man wilde vermoorden. Het koppel, dat twee tienerkinderen heeft, woont al zo'n twee jaar in Schepdaal. Naar verluidt moest de politie er in de laatste maanden haast wekelijks langsgaan omdat er familiale problemen waren. De vrouw zou nog altijd in de cel zitten. (TVP)





